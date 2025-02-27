モデルでタレントの貴島明日香（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティスウェアでの“ひぃひぃ”ショットを公開した。「誕生日プレゼントでいただいたemmiの#ピラティスウェア春色でかわいい！ありがとうございます」と、ピラティスウェア姿の自撮りショットをアップ。「こんなに爽やかなウェアを着てたけどハードワークでひぃひぃ言ってた…今日もお疲れさまでした」とつづった。この投稿にフォロワー