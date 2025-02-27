児童がプールで溺死した事故で、警察は当時の教育長ら7人を書類送検しました。業務上過失致死の疑いで書類送検されたのは、高知市の当時の教育長（62）や校長（52）、教頭（52）、プール内で指導をしていた教師2人など合わせて7人です。2024年7月、当時小学4年生の松本凰汰さんは、高知市の中学校のプールで、水泳の授業を受けていましたが、溺れて死亡しました。事故が起きた日は、児童36人を教師2人がプールの中で指導し、教頭が