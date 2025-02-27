「C-HR」盗難を「単純かつ確実な方法」で阻止！茨城県警は2025年2月25日、公式SNSでトヨタ「C-HR」の盗難未遂事件が発生したと発表しました。一体何が起きたのでしょうか。また、なぜ「未遂」で終わったのでしょうか。トヨタ「C-HR」の盗難輸出を阻止！（画像引用：茨城県警察本部（公式））ピーク時から大幅に減少したとはいえ、未だに自動車盗は発生しています。警視庁が発表した最新の2025年（令和6年）自動車盗認知件