粧美堂では、CANDY･A･GO･GOとの企画協力により、原宿系バズるスイーツクリエイター｢しなこ｣さんと、カバヤ食品の玩具菓子｢セボンスター｣のコラボマシュマロを、2025年3月1日より原宿にて先行発売、4月中旬より全国のバラエティショップおよび商業施設、CANDY A☆GO☆GO!ECサイトなどにて発売いたします。 しなこがマシュマロをプロデュース 長年に渡って愛され続けている玩具菓子｢セボンスタ&#12540