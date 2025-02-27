NHK連続テレビ小説『おむすび』が現在放送中。平成元年生まれの主人公・米田結（橋本環奈）が、どんなときでも自分らしさを大切にする“ギャル魂”を胸に、栄養士として人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。 参考：朝ドラと旧大阪万博との関係をまとめてみた『おむすび』は開催50周年をどう描く？ 第21週では、糸島から祖父・永吉（松平健）が神戸を訪ねてくる。ようやく息子の聖人（北村有起哉）との長年