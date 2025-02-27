【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比09銭円安ドル高の1ドル＝149円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0480〜90ドル、156円26〜36銭。利益確定と持ち高調整のための円売りドル買い注文が先行。その後、米長期金利の低下を受けたドル売り円買いの動きも出て、円は下げ渋った。