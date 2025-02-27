[２６日 ロイター] - トランプ米大統領は２６日、実業家イーロン・マスク氏が率いる政府効率化省（ＤＯＧＥ）によるコスト削減策の実施を目的とした大統領令を発令した。ホワイトハウスが発表した。大統領令は「政府支出の透明性を確保し、政府職員が米国民に対して説明責任を果たすため」契約、補助金、融資に関する連邦政府の支出を変革する内容。ホワイトハウスの職員が提供したファクトシートのコピーによると、全ての連邦政府