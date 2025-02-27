日本株ＡＤＲ・円換算終値セブン＆アイが大幅安 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2702（-23.0-0.84%） ホンダ1386（-16.5-1.18%） 三菱ＵＦＪ1913（-7-0.36%） みずほＦＧ4190（+18+0.43%） 三井住友ＦＧ3827（+1+0.03%） 東京海上5074（-19-0.37%） ＮＴＴ146（-1.4-0.95%） ＫＤＤＩ4926（-3-0.06%） ソフトバンク210（-0.5-0.24%） 伊藤忠