ARYA UNVEILED HIFIMAN JAPANは、平面磁気駆動型ヘッドフォン「ARYA UNVEILED」を3月7日に発売する。価格は236,500円。 使用していない時はハウジングカバーで保護できる ナノメートル厚の軽量な振動板を採用。非常に軽量であるため、メッシュで反射・屈折した音波によって悪影響を受けてしまうという。そこで、ウィンドウシェード型の設計を採用。開口率を高め、グリルの開口率を上げ、反射・屈折の