日本ハムは２６日、沖縄・名護で行ってきた１軍キャンプを打ち上げた。万波中正外野手（２４）はキャンプをけがなく完走。改めてチームの優勝と個人としてはＭＶＰを目標に掲げた。打撃改造に取り組む長距離砲は、「まだまだ」と試行錯誤を続けている段階。それでも自らの成長のため、焦らず腰を落ち着けて挑戦を続けていく考えだ。激しさを増す外野手争いの中で、バットで結果を残し、まずはポジションを奪いにいく。＊＊＊＊