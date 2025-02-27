＜朝鮮日報＞最大野党代表の控訴審３月２６日判決＜東亜日報＞「分裂の３月」火種投げ入れた尹大統領の最終陳述＜中央日報＞４千人死傷の北朝鮮軍、３千人をロシアに追加派兵＜ハンギョレ＞嫌悪・不服あおった尹大統領の「従北勢力」非難＜京郷新聞＞政治ブローカー捜査班、ソウル市長後援者の関係先捜索＜毎日経済＞貴重な０．０３人！出生率９年ぶり上昇＜韓国経済＞２０・３０代「１０年後の韓国に暗鬱」著作権者(c) 聯合