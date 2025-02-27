3·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡£ÃË»Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥Ù¥ó¥½¥ó¡¦¥­¥×¥ë¥ÈÁª¼ê¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤ä¡¢5000m¤È10000m¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Á¥§¥×¥Æ¥²¥¤Áª¼ê¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤é¤â½¸·ë¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¤Î4Áª¼ê¤¬¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ6°ÌÆþ¾ÞÀÖ粼¶ÇÁª¼ê¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ëºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÖ粼¶ÇÁª¼ê¤Ï¡¢¼«