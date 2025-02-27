26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比188ドル04セント安の4万3433ドル12セントで取引を終えた。アメリカのトランプ大統領は26日、就任後初となる閣議を開き、欧州連合（EU）からの輸入品に25％の関税をかける考えを明らかにしたことで影響を懸念した売り注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は5営業日ぶりに反発し、48.87ポイント高の1万9075.26だった。また、アメリカ