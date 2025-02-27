旧安倍派などでの派閥の裏金事件の真相究明を巡り、27日午前、衆議院予算委員長らによる、旧安倍派会計責任者の参考人聴取が始まった。聴取は国会外で非公開で行われ、聴取は衆議院の安住予算委員長の他、与野党各党各会派の理事らが聴取を行う。派閥のパーティー券販売の一部について販売ノルマを超えた収入を収支報告書に記載せず、裏金となっていたとの問題については、国会の衆参の政治倫理審査会で旧安倍派の議員らが弁明を行