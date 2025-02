スターダストプロモーション所属の男性アーティスト集団の特集連載「月刊EBiDAN図鑑」。今月は主演映画「BATTLE KING!!Map of The Mind−序奏−」(瀧川元気監督)が公開中の6人組ダンス&ボーカルユニット、ONE N’ONLY(ワンエンオンリー)を特集します。3月14日には同映画の後編が公開予定で、メンバーらがみどころなどを語ります。◇◇◇「BATTLE KING!!Map of The Mind」は23年公開の初主