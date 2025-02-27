しゃぶ葉は、2025年2月27日から3月12日まで「牛たん食べ放題」を期間限定で販売します。しゃぶ葉でトップを争う人気フェアが再来！旨味のある深い味わいと独特の食感で人気の部位「牛たん」が、お得な食べ放題コースに登場します。昨年のフェアでは、牛たんを約320万皿提供。SNSでも反響が大きく、復活を求める声も多数届いたほど人気のフェアです。食感にこだわり世界中から厳選した牛たんを、20種類以上の野菜と15種類以上の「た