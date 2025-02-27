2月27日（木）の『アメトーーク！』では、「マンガ大好き芸人」が放送される。【映像】「絵心ない芸人」初参戦のダイアン津田、“ブルドッグの絵”に自信も…客席から悲鳴！マンガ業界も注目しているとウワサの人気シリーズを開催。今回はケンドーコバヤシ、川島明（麒麟）、バカリズム、野田クリスタル（マヂカルラブリー）らおなじみのメンバーと、初参戦の岩井勇気（ハライチ）、熊元プロレス（紅しょうが）が集結し、“今、語