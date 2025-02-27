○経済統計・イベントなど ００：００米・新築住宅販売件数 ０９：３０豪・四半期民間設備投資 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １６：４５仏・卸売物価指数 １９：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００ユーロ・経済信頼感 ２１：３０ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨 ２２：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ２２：３０米・耐久財受注 ２２