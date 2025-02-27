２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円１０銭前後と前日と比べて７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５６円３３銭前後と同３５銭程度のユーロ安・円高だった。 ドル円相場は２５日のニューヨーク市場で一時１４８円台半ばと約４カ月半ぶりの水準まで軟化したことで、持ち高調整のドル買い・円売りが先行し１４９円８９銭ま