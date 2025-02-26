「田中整形外科医院」の田中先生によると、長い人生を健康に過ごすために最初にすべきことは、「自分の体をよく知ること」なのだそうです。定期的な健康診断に加え、血圧や体重、血糖値などの日々の測定も大切です。30代から始めるべき検査やセルフモニタリングについて田中先生に伺いました。 ≫ 老化を早める食べ物3選！ 老化しないために今食べるべきものとは…？ 編集部 長い将来へ向けた健康維持のために、最初にするべき