白内障とは、徐々に視界が白く濁っていき、かすんで見えるような病気です。視界が悪くなりますが、手術で回復させることができます。 しかし、放置しておくと別の病気を引き起こす可能性もあるため早めの治療が必要です。 そこで本記事では、白内障の症状と原因についてご紹介します。なりやすい方の特徴・初期症状も解説するので参考にしてください。白内障は早いと40代から進行する？ 今からできる予防法は？ ※この記事はMed