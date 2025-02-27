― ダウは188ドル安と3日ぶりに反落、 対EU関税の悪影響を警戒― ＮＹダウ 43433.12 ( -188.04 ) Ｓ＆Ｐ500 5956.06 ( +0.81 ) ＮＡＳＤＡＱ 19075.26 ( +48.88 ) 米10年債利回り4.258 ( -0.038 ) ＮＹ(WTI)原油 68.62 ( -0.31 ) ＮＹ金 2930.6 ( +11.8 ) ＶＩＸ指数19.10 ( -0.33 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38055 ( -165 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て