指原莉乃＆矢吹奈子とUSJに行った田中美久が、全然気づかれなかったというエピソードを明かした。【映像】「指原さんが全部脱ぎ始めて…」指原とのUSJの写真26日、ABEMAにて人気沸騰中のダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』♯4が独占配信された。この日は、木村、瀬口、佐藤の3人がゲストの東ブクロ（さらば青春の光）、おばたのお兄さん、そしてガイ