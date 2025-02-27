現在負傷欠場中の日本人女子タッグチームがプライベートショットで一足早く復活。リングでの妖艶なメイクを封印、爽やかな笑顔にファンから熱烈なコメントが相次いだ。【画像】ギャップ全開の“ナチュラルメイク”2ショットWWEスーパースターのアスカとカイリ・セインが同時にXを更新。現在欠場中でリングを離れている名タッグ“カブキ・ウォリアーズ”のプライベート写真を投稿し話題を集めている。突然ネット上に投稿され