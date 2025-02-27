ニューカッスル戦に出場したリバプールの遠藤航＝26日、リバプール（AP＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグで26日、首位リバプールの遠藤航はホームのニューカッスル戦で後半32分から出場した。チームは2―0で快勝した。（共同）