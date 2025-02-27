アメリカの半導体大手「エヌビディア」は26日、去年11月から今年1月の決算を発表し、売上高と純利益ともに過去最高を更新しました。アメリカの半導体大手「エヌビディア」が発表した、去年11月から今年1月の決算で、売上高は前の年の同じ時期と比べて1.78倍のおよそ393億ドル、日本円でおよそ5兆8600億円でした。また、純利益は、前の年の同じ時期と比べて1.8倍のおよそ220億ドル、日本円でおよそ3兆2800億円で、売上高と純利益は