スタンドからニューカッスル戦を見守るリバプールのスロット監督＝26日、リバプール（ロイター＝共同）イングランド・サッカー協会（FA）は26日、プレミアリーグで遠藤航が所属するリバプールのスロット監督に2試合のベンチ入り禁止と7万ポンド（約1320万円）の罰金を科したと発表した。2―2で引き分けた12日のエバートン戦後、審判員らに対して侮辱的な言動があったという。