岩手・大船渡市で26日、新たに発生した山林火災で、少なくとも84棟の建物が焼けたとみられ、2000人以上に避難指示が出されています。26日午後1時過ぎ「大船渡市赤崎町の漁港付近で、建物から林野に火が燃え移った」と通報がありました。火は、近くの綾里地区などにも燃え広がり、26日夕方時点の焼損面積は、少なくとも600ヘクタール以上、26日午後10時40分時点で少なくとも84棟の建物が焼けたとみられています。現場近くの小路漁港