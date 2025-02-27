¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¿·°áÁõ¤ò²òÀâÀ¾Éð¤Î¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Öbluelegends¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ö¤¹¤Æ¤­¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤Ï1·î¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·°áÁõ¤òÈ¯É½¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¡¢¸ª¤Ë¤ÏÇò¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÇò