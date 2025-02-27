日米通算96勝の左腕・チェンが現役引退中日は26日、かつての黄金期を支えた台湾の左腕チェン・ウェイン投手が引退し、3月16日の西武戦でセレモニアルピッチを実施すると発表した。これで中日の優勝を知る現役選手は、残り3人となった。2004年にプロ入りしたチェンは、2008年に先発と中継ぎの両方をこなして1軍定着を果たすと、先発に固定された2009年に防御率1.54でタイトルを獲得。テークバックの小さなフォームから繰り出す