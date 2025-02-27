※経済指標 【米国】 ＊米新築住宅販売件数（年率）（1月）0:00 結果65.7万件 予想68.0万件前回73.4万件（69.8万件から修正） 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30 原油－233.2万（4億3016万） ガソリン＋36.9万（2億4827万） 留出油 ＋390.8万（1億2047万） （クッシング地区） 原油＋128.2万（2457万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュース ＊米７年債入札結果 最高落札利回