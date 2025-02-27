NY株式26日（NY時間16:23）（日本時間06:23） ダウ平均43433.12（-188.04-0.43%） S＆P5005956.06（+0.81+0.01%） ナスダック19075.26（+48.87+0.26%） CME日経平均先物38095（大証終比：-125-0.33%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。序盤は上昇して始まったものの、トランプ大統領の関税に関する発言で急速に下げに転じた。大統領はＥＵへの関税について、「自動車、その他に２５