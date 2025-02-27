米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間06:30） 米2年債 4.072（-0.023） 米10年債4.254（-0.040） 米30年債4.512（-0.043） 期待インフレ率2.362（-0.027） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。トランプ大統領の関税に関する発言でリスク回避の動きが出て、利回りは下げに転じた。大統領はＥＵへの関税について、「自動車、その他に２５％」と述べた。また、「カ