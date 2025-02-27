【スイス】 実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）17:00 予想0.2%前回0.4%（前期比) 予想1.6%前回2.0%（前年比) 【南アフリカ】 生産者物価指数（PPI）（1月）18:30 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想1.0%前回0.7%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00 予想-13.6前回-13.6（ユーロ圏消費者信頼感) ユーロ圏景況感指数（2月