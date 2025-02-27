朝のドル円は１４９円００銭台＝東京為替 朝のドル円は１４９円００銭台、海外市場でトランプ米大統領がEUへの関税方針を示し、１４９円台後半からリスク警戒の円高の流れに１４８円台へ急落。 USDJPY149.06