[2.26 プレミアリーグ第27節 リバプール 2-0 ニューカッスル]プレミアリーグは26日、第27節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールはニューカッスルに2-0で勝利した。この日は2位のアーセナルが引き分けたため、リバプール(1試合多く消化)は2位との暫定勝ち点差を13に広げた。リバプールは完勝を収めた前節マンチェスター・C戦(◯2-0)から中2日の一戦。先発2人を入れ替えてシステムを4-4-2から4-2-3-1に戻し、DFアンドリュー