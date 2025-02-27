【プレミアリーグ第27節】(The City Ground)N・フォレスト 0-0(前半0-0)アーセナル<警告>[N]ニコラ・ミレンコビッチ(4分)[ア]リッカルド・カラフィオーリ(3分)観衆:30,200人└アーセナル、N・フォレストゴールをこじ開けられず…上位対決はスコアレスドロー