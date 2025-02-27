【プレミアリーグ第27節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 3-2(前半2-2)イプスウィッチ<得点者>[マ]オウンゴール(22分)、マタイス・デ・リフト(26分)、ハリー・マグワイア(47分)[イ]ジェイデン・フィロジェン・ビデイス2(4分、45分+2)<退場>[マ]パトリック・ドルグ(43分)<警告>[マ]ラスムス・ホイルンド(45分+4)、ジョシュア・ザークツィー(61分)、ヌセア・マズラウィ(85分)、レニー・ヨロ(90分)[イ]