＜02月26日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (196A) ＭＦＳ 東証グロース [ 395.0 | +0.76% ] (3458) ＣＲＥ 東証プライム [ 1,698.0 | +0.05% ] (3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード [ 80.0 | -2.43% ] (4298) プロト 東証プライム [ 2,165.0 | 0.00