＜02月26日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 31,530.0 | 500 | 1 ] 02 (2096) ＧＸオフ日Ｒ 東証ETF [ 970.0 | 47,507 | 96 ] 03 (1483) ｉＳ設備人材 東証ETF [ 2,761.0 | 403 | 1 ] 04 (2838) ＭＸ米債ヘ無 東