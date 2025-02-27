＜02月26日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (137A) ココリブ 東証グロース [ 1,215.0 | +1.25% ] (1723) 日本電技 東証スタンダード [ 3,840.0 | +2.40% ] (1882) 東亜道 東証プライム [ 1,490.0 | +1.22% ] (2014) ｉＳ米増配株 東証ETF [ 244.3 |