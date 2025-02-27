＜02月26日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,142.37（-95.42） 高値：38,175.24 安値：37,742.76 ■東証プライム 値上がり銘柄数：617 値下がり銘柄数：948 横ばい銘柄数：72 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,716.40（-8.30） 出所：MINKABU PRESS