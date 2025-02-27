＜02月26日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1364) ｉシェア４百 東証ETF [ 25,075.0 | -0.37% ] (1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF [ 39,320.0 | -0.85% ] (1433) ベステラ 東証プライム [ 933.0 | -1.78% ] (1458) 楽天Ｗブル 東証ETF [ 30,250.0 | -0.72% ] (15