＜02月26日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1494) Ｏｎｅ高配当 東証ETF [ 30,920.0 | -0.19% ] (1848) 富士ＰＳ 東証スタンダード [ 407.0 | 0.00% ] (1949) 住友電設 東証プライム [ 4,550.0 | -1.62% ] (2097) ＧＸ住宅日Ｒ 東証ETF [ 901.0 |