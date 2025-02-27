＜02月26日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1356) ＴＰＸベア２ 東証ETF [ 321.4 | +0.50% ] (1368) ｉＦＴＰＷベ 東証ETF [ 463.0 | +0.21% ] (1457) ｉＦＴＰベ 東証ETF [ 2,955.0 | +0.51% ] (1469) Ｊ４百ベア２ 東証ETF [ 581.0 | +0.32% ] (156