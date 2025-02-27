＜02月26日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1301) 極洋 東証プライム [ 4,110.0 | +0.12% ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,528.0 | -0.86% ] (1348) ＭＸトピクス 東証ETF [ 2,812.5 | -0.28% ] (1417) ミライトワン 東証プライム [ 2,244.5 | +0.06% ] (1