オランダのロッテルダム大学医療センターらの研究グループは、大規模なコホートデータを用いて、コーヒーの摂取と2型糖尿病リスクの関連を調査しました。研究結果は、栄養学および臨床栄養などに関する研究を扱う学術誌「Clinical Nutrition」に掲載されています。この内容について本多医師に伺いました。 ≫【イラスト解説】「糖尿病」のキケンな“6つの初期症状” 監修医師：本多 洋介