「カンペール（CAMPER）」 が、協業プロジェクト「カンペールトゥギャザー（CAMPER Together）」の一環としてイタリア発の「スンネイ（SUNNEI）」とのコラボレーションアイテム第2弾を発売した。全国のカンペールショップおよび公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 カンペールトゥギャザーは、世界で活躍するデザイナーやブランドと協業し、製品や店舗を創り出すプロジェクトとして2006年に始動。コ