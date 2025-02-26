花王が展開するプレステージブランド「センサイ（SENSAI）」が、インドネシア初となる店舗を百貨店「そごう プラザ スナヤン（SOGO Plaza Senayan）」にオープンした。日本の美意識に根ざした丁寧なカウンセリングと、最新の研究知見に基づく皮膚科学を融合した商品を提供するほか、インドネシアにおける生活者のスキンケア習慣を踏まえ、洗顔やUV対策の提案を強化するなど、エリア特性を活かしたマーケティングを行う。 【画像