27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の3万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40533.77円ボリンジャーバンド3σ 40044.25円ボリンジャーバンド2σ 39554.72円ボリンジャーバンド1σ 39202.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 39140.00円一目均衡表・基準線 39065.20円25日移動平均 39055.00円一目均衡